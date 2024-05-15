В России отреагировали на прогнозы Bloomberg о снижении урожая пшеницы

По информации агентства Bloomberg, сославшегося на данные Минсельхоза США, заморозки в мае могут отразиться на объемах урожая пшеницы в России, что, в свою очередь, чревато нехваткой зерна на мировом рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии