Си Цзиньпин назвал реализацию плана "два государства для двух народов" основным путем, который позволит вывести палестино-израильский конфликт из замкнутого круга

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что основный путь, который позволит вывести палестино-израильский конфликт из замкнутого круга, заключается в реализации плана "два государства для двух народов", восстановлении законных прав палестинского народа и создании независимого государства Палестина.