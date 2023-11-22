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Китай

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Си Цзиньпин назвал реализацию плана "два государства для двух народов" основным путем, который позволит вывести палестино-израильский конфликт из замкнутого круга

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что основный путь, который позволит вывести палестино-израильский конфликт из замкнутого круга, заключается в реализации плана "два государства для двух народов", восстановлении законных прав палестинского народа и создании независимого государства Палестина.

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