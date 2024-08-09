«Запад энергично зажмурился». Эксперт: атака на Курск — самоубийство Киева

«Запад энергично зажмурился». Сегодня 2,8K прочитали Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область: якобы, чтобы на будущих переговорах говорить с позиции силы.
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