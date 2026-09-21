Депутат Выборный: оклады военных и полицейских повысят с 1 октября

С 1 октября 2026 года денежное довольствие военнослужащих по контракту и призыву, сотрудников полиции, пожарных, таможенников и ряда других силовых структур планируют увеличить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
- LD Путин: Россия уде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым