Наркопритон в бараке организовал бывший уголовник

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили факт организации притона для употребления наркотических средств в одной из квартир дома барачного типа, расположенного на улице Пушкина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г.