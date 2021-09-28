Наркопритон в бараке организовал бывший уголовник

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили факт организации притона для употребления наркотических средств в одной из квартир дома барачного типа, расположенного на улице Пушкина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г.
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