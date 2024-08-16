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Две пусковые установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области

Две пусковые установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Патриот» в Днепропетровской области, соответствующие кадры публикует Минобороны РФ.

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