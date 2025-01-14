А в Шереметьево сидят злые ФСБешники... про пуYдовые рыдания "там же нашихлЯдей"

Ирина52

Латвия была частью РИ, затем СССР. В моем родном городе ВСЕ говорят по русски и лишь немногие - по латышски. Фашистов ТАМ НЕт. Они оттуда эмигрируют в западные районы республики... Деда моего, военного медика, туда направили после войны лечить советских раненых в госпиталях. Вместе с ним поехали его жена и дочь, моя мать. Я там родилась.Весь Союз был нашей общей РОДИНОЙ. После окончания МГУ и отработки на Украине работу по специальности я нашла в Сибири еще в СССР. 91 разрезал такие семьи, как наша, по живому. И никаких протестов со стороны гуманистов-либералов! А КТО СЧИТАЛ. сколько таких ,как я, в той же России? Кто не смог приехал на похороны близких ...Бабушку как вдову военного хоронил местный военкомат, маму - школа- где она работала... И сейчас к 9 мая кладбище,где хоронили военных,в том числе и моего деда, убирают волонтеры горожане. МОЙ РОДНОЙ ГОРОД В ОККУПАЦИИ ЛИБЕРФАШИСТАМИ. Но это НЕ ЕГО ВИНА... В Даугавпилсе советская власть оставалась до АВГУСТА 1991, то есть до того момента, когда Союз предала МОСКВА.