Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов

Власти Латвии внесли в список лиц, которым запрещён въезд в страну, ряд граждан РФ, владеющих объектами недвижимости, находящимися рядом со стратегически важными объектами на латвийской территории, сообщил портал Delfi.
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