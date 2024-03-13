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ГТРК Татарстан

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Казанцы смогут увидеть Юпитер

Казанцы смогут увидеть Юпитер

В ночь с 13 по 14 марта казанцы смогут увидеть Юпитер. В течение одного дня на небосводе можно будет увидеть планету, расположенную рядом с Луной, которая будет выглядеть как самая яркая звезда в ее окружении.

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