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Газета.ру

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В Сингапуре мужчина пытался украсть бриллиант, спрятав его во рту

В Сингапуре мужчина пытался украсть бриллиант, спрятав его во рту

В Сингапуре двоих туристов из Индии обвинили в краже бриллианта стоимостью $150 тысяч. По версии следствия, один из мужчин заранее спрятал во рту поддельный камень и незаметно обменял его на настоящий, пишет The Straits Times.

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