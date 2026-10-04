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Пронедра

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До 1 декабря пенсионеры должны заплатить налоги

До 1 декабря пенсионеры должны заплатить налоги

До 1 декабря 2026 года пенсионерам, как и другим налогоплательщикам, необходимо рассчитаться с государством по ряду имущественных налогов и налогу на доходы от банковских вкладов.

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