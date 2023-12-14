Передача Минтюкова не спасла «Анахайм» от четвертого поражения кряду

Голевая передача Павла Минтюкова не помогла «Анахайму» уйти от поражения в матче с «Айлендерс». В ночь на 14 декабря в Элмонте (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимали «Анахайм Дакс».
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