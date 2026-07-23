В Подмосковье 92-летний «ведун» пошёл с автоматом на тёщу из-за «злых бактерий»

Пенсионер-«целитель» получил 11 лет за покушение на мать бывшей жены под Москвой.В Зеленоградском суде завершилось слушание уголовного дела, главным фигурантом которого стал 92-летний гражданин с редкой фамилией России.
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