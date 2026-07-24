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Царьград

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Посол России в Анкаре: торговля с Турцией достигла $50 млрд в год

Посол России в Анкаре: торговля с Турцией достигла $50 млрд в год

Россия удовлетворена развитием экономических отношений с Турцией. Объем торговли между странами достиг $50 млрд в год.

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