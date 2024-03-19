Западные СМИ: Российский комплекс РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4» более опасены, чем просто глушилка сигналов GPS

Ранее в британских СМИ сообщили, что 13 марта 2024 года бизнес-джет Dassault 900LX Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шэппс, пролетая возле Калининградской области, был дважды атакован российскими системами радиоэлектронной борьбы.