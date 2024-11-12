Что такое детская ортопедия и в чем ее важность для детей?

Знаете ли вы, что сколиозом, аномальным искривлением позвоночника, страдают около 3 % детей во всем мире? Раннее выявление и лечение этого заболевания может сыграть решающую роль между активной жизнью и жизнью, полной ограничений.
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