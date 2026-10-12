Тренер «Зенита»: «Если Глушенков и дальше будет забивать так, пусть не празднует»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что Максим Глушенков может продолжать не праздновать голы, если и дальше будет забивать так, как в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».
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