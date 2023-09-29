Пентагон: Шатдаун повлияет на обучение украинских пилотов

Вероятное закрытие правительства США, которое приведет к "шатдауну" - временной приостановке деятельности федеральных органов власти, повлияет на программу обучения F-16 для украинских пилотов и техников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии