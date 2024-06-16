Ни одного тхэквондиста из РФ не допустили на Олимпиаду-2024

Решение МОК окончательное и обжалованию не подлежит.фото: olympics.com--> МОК не допустил российских тхэквондистов на Олимпийские игры в Париже, несмотря на четыре завоёванные лицензии, сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.
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