Ни одного тхэквондиста из РФ не допустили на Олимпиаду-2024

Решение МОК окончательное и обжалованию не подлежит.фото: olympics.com--> МОК не допустил российских тхэквондистов на Олимпийские игры в Париже, несмотря на четыре завоёванные лицензии, сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.