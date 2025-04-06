"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон

М ММ "Людей, которые пытаются им помешать, потом активно выслеживают в социальных сетях, им поступают угрозы. "- Каждая угроза должна стоить БОЛЬШУЮ ДЕНЕЖКУ! И каждому, кому угрожали, должны выплачивать компенсации за моральный ущерб начиная с 500000 рублей. При повторе в два раза больше предыдущего. Вообще, если на мигрантах зарабатывают работодатели, то и с простым народом надо делиться! На мигрантах должны ОФИЦИАЛЬНО зарабатывать все: полицейские, прокуроры, потерпевшие! И чтоб за каждое преступление в рублях и много! Суммы должны многократно превышать любые взятки от мигрантов!

Одиссей "что ситуация с мигрантами и давлением диаспор в России всё больше выходит из-под контроля: Фактически мы расписались в том, что сегодня, например, не получается продавить запрет никабов." А ведь так и есть. По факту, на этом примере, Россией сейчас управляет не Российский многонациональный народ, а приезжие радикалы.