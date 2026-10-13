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Псковская стрекоза, барсики и великолукские чиполинки. Где-то радостно потирает руки старичок Сорос?

Псковская стрекоза, барсики и великолукские чиполинки. Где-то радостно потирает руки старичок Сорос?

19 сентября на площади Героев-десантников, рядом с легендарным Т-34 и Вечным огнём, десантировалась то ли «Попрыгунья Стрекоза», то ли летящий дрон («КрЪ» №38 от 22.

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