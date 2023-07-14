Японский автоконцерн Isuzu Motors вышел из русского бизнеса, сообщило агентство Kyodo.Отмечается, что, уходя с рынка России, автоконцерн передал акции дочернего предприятия, завод с 200 сотрудниками, компании "Соллерс".
Isuzu Motors окончательно ушел из России – Kyodo
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Ну и хрен с ними, давно пора свои делать машины, уже третьи страны нас обошли
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16 час.
Галина
Ой!!! Трагедия какая!!! Ай-яй-яй!!!! Бибики ускакали!!! Ай-яй-яй!!! Вопрос: и что с того?... У нас что разучились делать машины?... Или это такая необходимость что аж кушать нечего без западных и вообще иностранных машин и компаний, которые грабят Россию по полной программе.... Машин этих как тараканов.... Пусть валят все и не возвращаются..... Многие так называемые компашки смылись и что?.... Сами делаем.... Не умираем с голоду... Вон по всем городам России носятся миллионы машин и не абы каких.... Ай-яй-яй трагедия.... Пошли они все ну сами знаете куда у нас обычно посылают, главное что бы они дорогу нашли без указаний и разъяснений...
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14 час.
Галина
А япошки так тем более... Не хрен им тут чего то делать... ВОН из нашей страны!!!!
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14 час.
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