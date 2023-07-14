Isuzu Motors окончательно ушел из России – Kyodo

Галина

Ой!!! Трагедия какая!!! Ай-яй-яй!!!! Бибики ускакали!!! Ай-яй-яй!!! Вопрос: и что с того?... У нас что разучились делать машины?... Или это такая необходимость что аж кушать нечего без западных и вообще иностранных машин и компаний, которые грабят Россию по полной программе.... Машин этих как тараканов.... Пусть валят все и не возвращаются..... Многие так называемые компашки смылись и что?.... Сами делаем.... Не умираем с голоду... Вон по всем городам России носятся миллионы машин и не абы каких.... Ай-яй-яй трагедия.... Пошли они все ну сами знаете куда у нас обычно посылают, главное что бы они дорогу нашли без указаний и разъяснений...