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Сотрудники пермского минкульта судятся с работодателем из-за невыплаты зарплат

Сотрудники пермского минкульта судятся с работодателем из-за невыплаты зарплат

По предварительным данным, претензии связаны с премиями за подготовку к юбилею города.15 декабря трое сотрудников Министерства культуры Пермского края подали иск к своему работодателю в Ленинский районный суд Перми.

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