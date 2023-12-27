Сотрудники пермского минкульта судятся с работодателем из-за невыплаты зарплат

По предварительным данным, претензии связаны с премиями за подготовку к юбилею города.15 декабря трое сотрудников Министерства культуры Пермского края подали иск к своему работодателю в Ленинский районный суд Перми.
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