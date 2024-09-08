На помощь Маслякова всегда можно было рассчитывать — телеведущая Жильцова

Ведущий передач КВН Александр Масляков был профессионалом высочайшего уровня, на помощь которого всегда можно было рассчитывать, заявила по поводу ухода его их жизни телеведущая и диктор советского телевидения Светлана Жильцова 8 сентября, сообщает NEWS.