Reuters: администрация Байдена передала в Конгресс секретный план действий по поддержке конфликта на Украине

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена передала Конгрессу США засекреченный доклад о стратегии Вашингтона в конфликте на Украине.
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