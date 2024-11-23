Что вкусного приготовить из хурмы? 7 интересных блюд

«Хурма» в переводе с латинского означает «пища богов», и это не удивительно! Этот сладкий оранжевый плод обладает массой полезных свойств, и по количеству витаминов и минералов опережает даже инжир, виноград и яблоки.
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