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Бен Симмонс повалил Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч

Бен Симмонс повалил Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч

Защитник «Нетс» Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов матча с «Кавальерс» (125:117). В первой четверти Симмонс повалил центрового Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч.

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