В России хотят разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями

Разрешение предлагается выдавать осужденным спустя десять лет после освобождения Депутаты "Единой России" хотят разрешить работать учителями и тренерами людям, отсидевшим за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает РБК.
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