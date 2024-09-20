Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Казахстане будет введена обязательная государственная регистрация мопедов

Астана, 19 сентября /Синьхуа/ -- Депутаты Сената /верхняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили поправки в законодательство по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх