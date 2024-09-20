В Казахстане будет введена обязательная государственная регистрация мопедов

Астана, 19 сентября /Синьхуа/ -- Депутаты Сената /верхняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили поправки в законодательство по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.
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