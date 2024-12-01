Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Кая Каллас преступница! Вы в Эстонии разве не подавляли протесты"Бронзовой ночи"?ЕС пригрозил Груз...
  • Eduard
    Сценарий один и тот же на все случаи жизни!ЕС пригрозил Груз...
  • Eduard
    Пора ЕС судить всю,за рукотворные "протесты" ,а вернее перевороты с целью иметь продажного холуя у власти!ЕС пригрозил Груз...

Впечатляющие кадры: ВКС России наносят удары по наступающим бандам на севере Сирии (ФОТО)

Впечатляющие кадры: ВКС России наносят удары по наступающим бандам на севере Сирии (ФОТО)

ВКС России наносят удары по наступающим бандам террористов на севере Сирии. Колонны исламистов движутся к провинции Хама, захватив 29 ноября город Алеппо, включая знаменитую цитадель Алеппо — крепость ХII века, которая играла большую роль в крестовых походах, переходя то под контроль крестоносцев, то под контроля мусульман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх