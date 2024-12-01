Впечатляющие кадры: ВКС России наносят удары по наступающим бандам на севере Сирии (ФОТО)

ВКС России наносят удары по наступающим бандам террористов на севере Сирии. Колонны исламистов движутся к провинции Хама, захватив 29 ноября город Алеппо, включая знаменитую цитадель Алеппо — крепость ХII века, которая играла большую роль в крестовых походах, переходя то под контроль крестоносцев, то под контроля мусульман.
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