Более двух лет на западной границе нашей Родины длится специальная военная операция. Более двух лет наша страна все свои ресурсы отдает на скорейшую победу над осатанелым киевским режимом – кровавой фашистской хунтой.
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