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«Предложат перехватчики и защитные сетки»: возможные средства борьбы с управляемыми по кабелю дронами

«Предложат перехватчики и защитные сетки»: возможные средства борьбы с управляемыми по кабелю дронами

Минпромторг России обратился к промышленности, предложив изучить возможность противодействия FPV-дронам, управляемым по оптоволоконным кабелям.

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