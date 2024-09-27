По слухам, NVIDIA выпустит GeForce RTX 5080 на 24 ГБ после версии на 16 ГБ, с использование...

По слухам, NVIDIA выпустит GeForce RTX 5080 на 24 ГБ после версии на 16 ГБ, с использованием модулей GDDR7 объемом 3 ГБНаверняка, самой обсуждаемой темой после утечки спецификаций RTX 5090 и RTX 5080 стали высокие требования к питанию и разочаровывающая спецификация VRAM в 16 ГБ для RTX 5080.