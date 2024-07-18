Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Маштакова
    ТМ И что такого? Пусть теперь запад попробует доказать, что это Россия сделала... Есть высший суд - вот он и свершился!Норвегию наказали...
  • Andrej Popp
    Вот это да ! Запад теперь завоет: Петров и Баширов ............. ПОДВОДНЫЙ СПЕЦНАЗ !!! А как-же без них ? В Европе и ...Норвегию наказали...
  • Надежда
    Отлично, полковник!)👍Норвегию наказали...

"Что мы будем делать, если Россия войдет". Британская Таймс рассказала, по какой причине в Латвии втрое выросла цена на советские гаражи

"Что мы будем делать, если Россия войдет". Британская Таймс рассказала, по какой причине в Латвии втрое выросла цена на советские гаражи

Сегодня в британской Таймс была опубликована очень показательная статья с вот таким заглавным фото, которое, невзирая на известную американскую фразу на распахнутой двери и маленький российский триколор, было сделано совсем на другом континенте.

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