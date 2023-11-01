Гидрометцентр: В Центральной России потеплеет до плюс 18 градусов

Теплый средиземноморский воздух продолжит распространяться в центр европейской России. К началу следующей недели температура может повыситься до плюс 16 и более градусов, что близко к максимальным значениям для начала ноября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.