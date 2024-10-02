Крупный ЖК построят на Шарташе в Екатеринбурге

Жилой комплекс будет расположен на улице Норильской, рядом с озером Шарташ и Шарташским лесопарком. Проект предполагает строительство 700 тысяч квадратных метров современного жилья и разнообразной социальной и коммерческой инфраструктуры.
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