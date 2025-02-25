Всё дело в деньгах. В очень больших деньгах. Существует в течение нескольких десятилетий инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке у которой активов на примерно $15 трлн.
Так почему же Зе не боится Трампа, а Рада не боится Зе?
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Этого великллепного колониализма сша нет в программах тв рф. Это же, на деле, народная дипломатия. Об этом знают только мигранты продвинутых азиатов и кавказа. Русские никого купить не могут, сидят без денег, банкиры удушили свободы .
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