Так почему же Зе не боится Трампа, а Рада не боится Зе?

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Этого великллепного колониализма сша нет в программах тв рф. Это же, на деле, народная дипломатия. Об этом знают только мигранты продвинутых азиатов и кавказа. Русские никого купить не могут, сидят без денег, банкиры удушили свободы .
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