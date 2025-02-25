АК

Алекс Кузь

Этого великллепного колониализма сша нет в программах тв рф. Это же, на деле, народная дипломатия. Об этом знают только мигранты продвинутых азиатов и кавказа. Русские никого купить не могут, сидят без денег, банкиры удушили свободы .