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Киев пригрозил жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах

Киев пригрозил жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования, сообщают Народные новости.

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