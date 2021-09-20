Киев пригрозил жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования, сообщают Народные новости.
Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования, сообщают Народные новости.
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