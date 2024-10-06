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Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиуме

Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиуме

Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиумеGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий и двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя оформил дубль на Гран При Японии и приблизился к лидеру общего зачёта Хорхе Мартину.

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