Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиуме

Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиумеGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий и двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя оформил дубль на Гран При Японии и приблизился к лидеру общего зачёта Хорхе Мартину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии