Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиуме

Франческо Баньяя выиграл Гран При Японии MotoGP, Маркес на подиумеGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий и двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя оформил дубль на Гран При Японии и приблизился к лидеру общего зачёта Хорхе Мартину.