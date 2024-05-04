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Психологические хитрости в переговорах. Часть 2

Психологические хитрости в переговорах. Часть 2

Проанализируем многообразие тактик и манипулятивных методов, с которыми мы можем столкнуться в рамках корпоративной среды, на деловых встречах и в контексте профессионального взаимодействия, охватывая широкий спектр сценариев и форматов общения.

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