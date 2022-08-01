Стремоусов: Херсонская область — исторически русская земля

Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов напомнил, что Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины стало исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена.
Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов напомнил, что Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины стало исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена.
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