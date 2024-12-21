Volkswagen передумал закрывать заводы в Германии

Руководство VW получило новый импульс для разворота крупнейшего европейского автопроизводителя к лучшему будущему, который сталкивается с сокращением доли рынка в Китае и замедлением спроса на электромобили в Европе и США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии