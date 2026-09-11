Во Владивостоке транспортные полицейские обеспечили правопорядок при прибытии специального поезда «Путешествие мечты»

Сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями ОАО «РЖД» и участниками Всероссийского общественного движения «Движение первых» торжественно встретили на железнодорожном вокзале краевой столицы состав, прибывший с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».
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