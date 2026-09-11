Происшествия
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Происшествия

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Во Владивостоке транспортные полицейские обеспечили правопорядок при прибытии специального поезда «Путешествие мечты»

Во Владивостоке транспортные полицейские обеспечили правопорядок при прибытии специального поезда «Путешествие мечты»

Сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями ОАО «РЖД» и участниками Всероссийского общественного движения «Движение первых» торжественно встретили на железнодорожном вокзале краевой столицы состав, прибывший с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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