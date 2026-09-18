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Царьград

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«Мощная крыша в России?»: Чулпан Хаматова ответила, почему её нет в списке иноагентов

«Мощная крыша в России?»: Чулпан Хаматова ответила, почему её нет в списке иноагентов

Чулпан Хаматова высказалась о реестре иноагентов.Актриса Чулпан Хаматова в YouTube-интервью Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом) заявила, что у неё нет «мощной крыши в России», благодаря которой она до сих пор не попала в реестр иностранных агентов.

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