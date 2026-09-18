«Мощная крыша в России?»: Чулпан Хаматова ответила, почему её нет в списке иноагентов

Чулпан Хаматова высказалась о реестре иноагентов.Актриса Чулпан Хаматова в YouTube-интервью Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом) заявила, что у неё нет «мощной крыши в России», благодаря которой она до сих пор не попала в реестр иностранных агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ 31-летнюю мать во...
- SI ФСБ арестовала дв...
- Президент Монголи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым