Это не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы

Филипп Киркоров предстал в новом шикарном имидже – брюнет с черной бородой. Ему очень идет! В Интернете люди спорят – это парик или свои волосы? Эксперты даже рассуждают о стоимости такого парика – мол, баснословные деньги за такой надо отвалить.
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