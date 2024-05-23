Юрист Шугаев рассказал, кого не коснутся штрафы за неосвоение земель

Дачникам, чьи земельные участки находятся в границах города или сельских поселений, не следует бояться новых поправок в Земельный кодекс, заверил член правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Сергей Шугаев.
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