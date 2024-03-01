Матвиенко: Рыжков был выдающимся политиком и великим патриотом

ТАСС/Антон Новодережкин Бывший Совета министров СССР и экс-сенатор Николай Рыжков являлся выдающимся государственным и политическим деятелем и великим патриотом России, который всю собственную жизнь без остатка посвятил Отечеству и народу страны.
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