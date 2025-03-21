Любимые пирожки Долгопупса: рецепт из Хогвартса для сладкоежек

Кто не помнит, как Невилл Долгопупс с удовольствием уплетал свои любимые треугольные песочные пирожки? Это простое, но вкусное лакомство легко приготовить дома, чтобы почувствовать себя частью волшебного мира.
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