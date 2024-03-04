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Буданов хочет оснастить украинский морской дрон Magura системой ПВО

Буданов хочет оснастить украинский морской дрон Magura системой ПВО

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что разработчики морских дронов Magura намерены улучшить их, добавив системы ПВО для возможности поражения целей как в воде, так и в воздухе.

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