Новая победа Трампа, Tesla подешевела на $50 млрд, Дмитрий Киселев против вина из стран НАТО

«Супервторник» — голосование президентских праймериз сразу в 15 штатах США — прошел предсказуемо. Дональд Трамп выиграл как минимум в 12 штатах и упрочил свое непреодолимое лидерство в гонке за номинацию от Республиканской партии.
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