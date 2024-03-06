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Новая победа Трампа, Tesla подешевела на $50 млрд, Дмитрий Киселев против вина из стран НАТО

Новая победа Трампа, Tesla подешевела на $50 млрд, Дмитрий Киселев против вина из стран НАТО

«Супервторник» — голосование президентских праймериз сразу в 15 штатах США — прошел предсказуемо. Дональд Трамп выиграл как минимум в 12 штатах и упрочил свое непреодолимое лидерство в гонке за номинацию от Республиканской партии.

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